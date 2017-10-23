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Пьяный ростовский дальнобойщик пытался подкупить волгоградских гаишников
Сюжеты:
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Пьяный ростовский дальнобойщик пытался подкупить волгоградских гаишников

Сегодня, 12:29ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Vtambove.ru
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