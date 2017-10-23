Пьяный ростовский дальнобойщик пытался подкупить волгоградских гаишников

Суровикинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело против 40-летнего дальнобойщика из Ростовской области, который пытался дать взятку полицейскому.

19 октября водитель КамАЗа был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов на грунтовой дороге между хуторами Тормосин и Нижнегнутов Чернышковского района. Стражи порядка заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Препроводив его в патрульный автомобиль, полицейские предложили пройти освидетельствование, но мужчина попытался откупиться.

«Бездействие сотрудников ДПС он оценил в 11 тысяч рублей, положив эти деньги на полку рядом с коробкой передач полицейском машины», рассказала подробности ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая.

За дачу взятки водитель был задержан. Свою вину в содеянном он полностью признал.