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Подросток на 16-летие принял «лошадиную» дозу алкоголя и попал в больницу
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Подросток на 16-летие принял «лошадиную» дозу алкоголя и попал в больницу

Сегодня, 10:30ПроисшествияВиталий КошелевФото: scoopnest.com
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