Подросток на 16-летие принял «лошадиную» дозу алкоголя и попал в больницу

Накануне в Михайловке праздничное застолье в честь 16-летия местного жителя едва не завершилось трагически. Молодой человек решил отметить день рождения совсем уж по-взрослому и в свое «увеселительное» меню решил к легким спиртным напиткам добавить водку.

Однако, не имея большого опыта ее употребления, десятиклассник не рассчитал своих сил. Друзьям виновника праздничных мероприятий пришлось вызывать медиков.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в правоохранительных органах региона, когда юный житель Михайловки поступил в местную ЦРБ, врачи диагностировали у него тяжелое алкогольное отравление. Десятиклассника госпитализировали и назначили необходимые в таких случаях мероприятия. Сейчас его состояние стабильное.