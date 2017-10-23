Подросток на 16-летие принял «лошадиную» дозу алкоголя и попал в больницу
Сегодня, 10:30ПроисшествияВиталий КошелевФото: scoopnest.com
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Накануне в Михайловке праздничное застолье в честь 16-летия местного жителя едва не завершилось трагически. Молодой человек решил отметить день рождения совсем уж по-взрослому и в свое «увеселительное» меню решил к легким спиртным напиткам добавить водку.
Однако, не имея большого опыта ее употребления, десятиклассник не рассчитал своих сил. Друзьям виновника праздничных мероприятий пришлось вызывать медиков.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в правоохранительных органах региона, когда юный житель Михайловки поступил в местную ЦРБ, врачи диагностировали у него тяжелое алкогольное отравление. Десятиклассника госпитализировали и назначили необходимые в таких случаях мероприятия. Сейчас его состояние стабильное.
Известно, что юноша из благополучной семьи, и у органов опеки никогда не было вопросов к его родителям.
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