Под Урюпинском заблудившиеся грибники вышли из леса на выстрелы егерей

В воскресенье в Урюпинском районе в лесном массиве неподалеку от хутора Лучновский заблудилась пожилая пара, которая отправилась собирать грибы.

Грибники уехали на машине рано утром, а потом не смогли найти дорогу к оставленному транспорту. За помощью они обратились к детям, позвонив по сотовому телефону, а те, в свою очередь, сообщили об этом в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в пять часов вечера для розыска заблудившихся грибников были организованы поисковые группы, в которые вошли сотрудники полиции, работники охотничьих хозяйств и представители местной администрации.

В ходе поисковых мероприятий с семейной парой поддерживалась телефонная связь. Кроме этого, егеря стреляли из ружей, помогая грибникам выйти на поисковые группы.

Пожилая пара была обнаружена участковыми уполномоченными полиции уже около 9 часов вечера.

Как оказалось, на протяжении всего дня грибники пытались найти свой автомобиль, но вместо этого уходили еще глубже в лес в совершенно другом направлении.