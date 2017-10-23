Под Урюпинском заблудившиеся грибники вышли из леса на выстрелы егерей
Грибники уехали на машине рано утром, а потом не смогли найти дорогу к оставленному транспорту. За помощью они обратились к детям, позвонив по сотовому телефону, а те, в свою очередь, сообщили об этом в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский».
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в пять часов вечера для розыска заблудившихся грибников были организованы поисковые группы, в которые вошли сотрудники полиции, работники охотничьих хозяйств и представители местной администрации.
В ходе поисковых мероприятий с семейной парой поддерживалась телефонная связь. Кроме этого, егеря стреляли из ружей, помогая грибникам выйти на поисковые группы.
Пожилая пара была обнаружена участковыми уполномоченными полиции уже около 9 часов вечера.
Как оказалось, на протяжении всего дня грибники пытались найти свой автомобиль, но вместо этого уходили еще глубже в лес в совершенно другом направлении.
Сотрудники полиции доставили семейную пару к оставленному автомобилю, после чего они самостоятельно отправились домой.
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