Наркодилера из Крыма полицейские разыскали через три года в Камышине

Почти три года удавалось скрываться от правоохранителей 31-летнему сбытчику наркотиков в Крыму. Накануне стражи порядка его нашли на территории Волгоградской области - в Камышине.

Еще в декабре 2014 года полицейские Ялты задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По решению суда, он должен был находиться под подпиской о невыезде.

Однако подозреваемый выехал из города, после чего был объявлен в федеральный розыск, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В минувшее воскресенье беглеца арестовали полицейские патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский».