Наркодилера из Крыма полицейские разыскали через три года в Камышине
Сегодня, 13:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: skfo.ru
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Почти три года удавалось скрываться от правоохранителей 31-летнему сбытчику наркотиков в Крыму. Накануне стражи порядка его нашли на территории Волгоградской области - в Камышине.
Еще в декабре 2014 года полицейские Ялты задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По решению суда, он должен был находиться под подпиской о невыезде.
Однако подозреваемый выехал из города, после чего был объявлен в федеральный розыск, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В минувшее воскресенье беглеца арестовали полицейские патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский».
В ближайшее время наркодилер будет этапирован в Ялту.
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