На юге Волгограда задержали троих грабителей, напавших с ножом на прохожих

В Красноармейском районе в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали трех местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет, подозреваемых в разбойном нападении на прохожих.

Преступление было совершено поздним вечером 19 октября возле супермаркета, работающего в круглосуточном режиме.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, когда двое мужчин в возрасте 31 и 44 лет подходили к магазину, трое парней обратились с просьбой угостить сигаретой. После получения отказа, старший из подозреваемых потребовал отдать деньги. У одного потерпевшего он забрал 600 рублей. Затем, угрожая ножом другому мужчине, грабители забрали у него замшевую куртку и свыше 2 тысяч рублей, после чего скрылись.

Сразу после инцидента потерпевшие обратились в дежурную часть отдела полиции Красноармейского района.

Задержанные молодые люди, один из которых ранее был судим, в содеянном уже сознались. По их словам, они хотели таким путем «улучшить свое материальное положение».

По данному факту следователи возбудили два уголовные дела по ч.2 ст.161 УК РФ – «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и ч.2 ст.162 УК РФ – «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия».