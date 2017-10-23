На юге Волгограда задержали троих грабителей, напавших с ножом на прохожих
Преступление было совершено поздним вечером 19 октября возле супермаркета, работающего в круглосуточном режиме.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, когда двое мужчин в возрасте 31 и 44 лет подходили к магазину, трое парней обратились с просьбой угостить сигаретой. После получения отказа, старший из подозреваемых потребовал отдать деньги. У одного потерпевшего он забрал 600 рублей. Затем, угрожая ножом другому мужчине, грабители забрали у него замшевую куртку и свыше 2 тысяч рублей, после чего скрылись.
Сразу после инцидента потерпевшие обратились в дежурную часть отдела полиции Красноармейского района.
Задержанные молодые люди, один из которых ранее был судим, в содеянном уже сознались. По их словам, они хотели таким путем «улучшить свое материальное положение».
По данному факту следователи возбудили два уголовные дела по ч.2 ст.161 УК РФ – «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и ч.2 ст.162 УК РФ – «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия».
Санкции указанных статей предусматривают наказание до 5 и до 10 лет лишения свободы.
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