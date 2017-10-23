На трассе Москва-Волгоград легковушка врезалась в фуру: ранены 3 человека
Сегодня, 09:58ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: gazetaingush.ru
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Накануне в Новоаннинском районе на московской трассе 20-летний водитель автомобиля Rover 75, ехавший в сторону областного центра, на скорости врезался в КамАЗ-5320.
Причем, большегруз с прицепом в это время стоял из-за возникшей поломки, а его водитель осуществлял ремонт.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в пять часов вечера на 694-ом километре федеральной автодороги.
В результате столкновения с фурой трое пассажиров автомашины Rover 75 в возрасте 19, 22 и 24 лет с травмами были доставлены в Урюпинскую ЦРБ.
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