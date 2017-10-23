На трассе Москва-Волгоград легковушка врезалась в фуру: ранены 3 человека

Накануне в Новоаннинском районе на московской трассе 20-летний водитель автомобиля Rover 75, ехавший в сторону областного центра, на скорости врезался в КамАЗ-5320.

Причем, большегруз с прицепом в это время стоял из-за возникшей поломки, а его водитель осуществлял ремонт.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в пять часов вечера на 694-ом километре федеральной автодороги.