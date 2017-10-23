Дорогой фотоаппарат при пересылке в Волгоград по почте стал кучей пшена
На днях посылка прибыла в Волгоград, и молодой человек отправился в почтовое отделение в Красноармейском районе Волгограда, где ему выдали ее на руки.
Однако при вскрытии посылки волгоградца ждал настоящий шок. Вместо дорогостоящего фотоаппарата в коробке находилась куча пшена и другой фотоаппарат – дешевая «мыльница». Примечательно, что на ней осталось фото неизвестного. Однако имеет ли мужчина какое-то отношение к подмене – неизвестно.
При этом вес посылки оказался таким же, как и при отправлении из Ухты.
Обескураженный молодой человек сразу же написал заявление в полицию. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, сейчас по факту инцидента проводится проверка. Полицейским придется проделать большой объем работы, поскольку посылка проходила через несколько российских городов и, соответственно, почтовых отделений, и неизвестно, на каком же этапе ее вскрыли.
+7 937 708 14 50