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Дорогой фотоаппарат при пересылке в Волгоград по почте стал кучей пшена
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Дорогой фотоаппарат при пересылке в Волгоград по почте стал кучей пшена

Сегодня, 13:23ПроисшествияВиталий КошелевФото: Фото из архива Корсаковых/ https://progoroduhta.ru/news/9201
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