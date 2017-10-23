Дорогой фотоаппарат при пересылке в Волгоград по почте стал кучей пшена

18-летний волгоградец ждал заветную посылку с фотоаппаратом «Никон» стоимостью около 20 тысяч рублей несколько недель. Еще 5 октября родная сестра отправила технику из города Ухта, о чем сообщила о телефону.

На днях посылка прибыла в Волгоград, и молодой человек отправился в почтовое отделение в Красноармейском районе Волгограда, где ему выдали ее на руки.

Однако при вскрытии посылки волгоградца ждал настоящий шок. Вместо дорогостоящего фотоаппарата в коробке находилась куча пшена и другой фотоаппарат – дешевая «мыльница». Примечательно, что на ней осталось фото неизвестного. Однако имеет ли мужчина какое-то отношение к подмене – неизвестно.

При этом вес посылки оказался таким же, как и при отправлении из Ухты.