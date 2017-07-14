В Волгоградской области две иномарки не поделили дорогу: один погибший
Вчера, 12:50ПроисшествияНикита ДробныФото: Rama.com.ua
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Накануне в Руднянском районе Волгоградской области произошло ДТП со смертельным исходом. При столкновении двух иномарок погиб один человек, ещё трое получили травмы.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, 65-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по трассе «Жирновск–Вёшенская» неподалёку от Рудни. Около 16:15 при повороте налево он не предоставил преимущество иномарке «Джили Эмгрант», которая двигалась по главной дороге.
В результате столкновения виновник ДТП получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Пострадали также 52-летний водитель «Джили Эмгрант» и пассажиры «Рено Логана» в возрасте 65 и 66 лет; все они госпитализированы с повреждениями различной тяжести.
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