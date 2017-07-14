В Волгоградской области две иномарки не поделили дорогу: один погибший

Накануне в Руднянском районе Волгоградской области произошло ДТП со смертельным исходом. При столкновении двух иномарок погиб один человек, ещё трое получили травмы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, 65-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по трассе «Жирновск–Вёшенская» неподалёку от Рудни. Около 16:15 при повороте налево он не предоставил преимущество иномарке «Джили Эмгрант», которая двигалась по главной дороге.