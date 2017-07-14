На юге Волгограда таксист погиб по вине пьяного водителя

Пассажир такси - 15-летний подросток получил травмы

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, по предварительной информации, 39-летний водитель за рулем «УАЗа» мчался по ул. Лазоревой, проскочил на красный свет и протаранил такси «КИА РИО». 44-летний водитель иномарки погиб на месте, 15-летний пассажир был пристегнут ремнем безопасности и выжил, но получил травмы различной степени тяжести. Предположительно, виновник аварии - житель Ставрополья, находился в состоянии алкогольного опьянения, мужчину доставили на медосвидетельствование.