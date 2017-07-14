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На юге Волгограда таксист погиб по вине пьяного водителя
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На юге Волгограда таксист погиб по вине пьяного водителя
Вчера, 23:00ПроисшествияФото: Лара Светлова/ ВК, "Жесть Волгограда"
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