Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Волгоградский студент оплатил вечер в кафе купюрами «банка приколов»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
500
Волгоградский студент оплатил вечер в кафе купюрами «банка приколов»
Сегодня, 12:14ПроисшествияФото: pravo.ru
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк