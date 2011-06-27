Волгоградский студент оплатил вечер в кафе купюрами «банка приколов»

Накануне в отдел полиции Центрального района Волгограда заявила о мошенничестве администратор кафе, расположенного на улице Краснознаменской.

Женщина сообщила, что один из посетителей расплатился по счету поддельными купюрами «банка приколов».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники полиции по горячим следам задержали 23-летнего студента одного из волгоградских вузов. Отдыхая вечером в кафе с компанией друзей, он передал официанту 6 купюр «банка приколов» достоинством пятьсот рублей. Сотрудники кафе заметили фальшивки лишь после ухода подозреваемого.

Против студента возбудили уголовное дело. За мошенничество молодой человек может лишиться свободы на срок до двух лет.

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