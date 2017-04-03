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В Волжском 60-летний отец разрезал живот своему сыну во время застолья
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волжском 60-летний отец разрезал живот своему сыну во время застолья
Сегодня, 16:06ПроисшествияФото: 1Ul.Ru
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