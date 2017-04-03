В Волжском 60-летний отец разрезал живот своему сыну во время застолья

В минувший понедельник в Волжскую горбольницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости привезли 35-летнего местного жителя. О пациенте с травмами криминального характера медики сообщили в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в совершении преступления. Как оказалось, молодого человека чуть не убил его 60-летний отец.

По информации пресс-службы Управления МВД России по городу Волжскому, мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что ударил ножом сына в результате конфликта, который произошел во время распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Материалы по теме