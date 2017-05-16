Фото: novosty-dny.com
В волгоградском аэропорту успешно завершилось антитеррористическое учение
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Во вторник, 23 мая, объединенная группировка сил и средств Оперативного штаба в Волгоградской области провела в аэропорту антитеррористическое учение.
Силовики отработали свои действия по предупреждению теракта и реагированию на возможные угрозы на объекте воздушного транспорта.
«Задачи тактико-специального учения решены в полном объеме, цели достигнуты», - прокомментировал итоги мероприятия руководитель Оперативного штаба, врио начальника УФСБ России по Волгоградской области Дмитрий Платонов.
Напомним, что сегодняшнее антитеррористическое учение было включено в план, утвержденный Председателем Национального антитеррористического комитета на 2017 год.
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