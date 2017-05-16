В волгоградском аэропорту успешно завершилось антитеррористическое учение

Во вторник, 23 мая, объединенная группировка сил и средств Оперативного штаба в Волгоградской области провела в аэропорту антитеррористическое учение.

Силовики отработали свои действия по предупреждению теракта и реагированию на возможные угрозы на объекте воздушного транспорта.

«Задачи тактико-специального учения решены в полном объеме, цели достигнуты», - прокомментировал итоги мероприятия руководитель Оперативного штаба, врио начальника УФСБ России по Волгоградской области Дмитрий Платонов.