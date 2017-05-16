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В волгоградском аэропорту успешно завершилось антитеррористическое учение
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Фото: novosty-dny.com
В волгоградском аэропорту успешно завершилось антитеррористическое учение
Сегодня, 17:45Происшествия
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