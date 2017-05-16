В волгоградском аэропорту силовики отражают условную атаку террористов

Во вторник, 23 мая, на территории Международного аэропорта «Волгоград» проходит тактико-специальное учение по проведению антитеррористической операции на объекте воздушного транспорта.

В запланированном учении принимают участие объединенная группировка сил и средств Оперативного штаба в Волгоградской области и оперативная группа муниципального образования «городской округ город-герой Волгоград».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Оперативном штабе региона, целью мероприятия является оперативное реагирование на возможные террористические угрозы.