В волгоградском аэропорту силовики отражают условную атаку террористов
Сегодня, 12:50ПроисшествияФото: 8443.org
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Во вторник, 23 мая, на территории Международного аэропорта «Волгоград» проходит тактико-специальное учение по проведению антитеррористической операции на объекте воздушного транспорта.
В запланированном учении принимают участие объединенная группировка сил и средств Оперативного штаба в Волгоградской области и оперативная группа муниципального образования «городской округ город-герой Волгоград».
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Оперативном штабе региона, целью мероприятия является оперативное реагирование на возможные террористические угрозы.
Сегодняшнее антитеррористическое учение включено в план, утвержденный Председателем Национального антитеррористического комитета на 2017 год.
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