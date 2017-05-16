В Волгограде убийцу 15-летней школьницы отправили в колонию на 22 года

Обвиненному по трем статьям Уголовного кодекса жителю Красноармейского района дали 22 года исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на срок 2 года, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева.
Напомним, информация об исчезновении школьницы поступила в полицию 2 октября прошлого года. Было известно, что девочка возвращалась с подругами из досуговой секции, однако до дома так и не дошла. К поиску ребенка были привлечены силы волгоградской полиции. А на следующий день утром тело школьницы было обнаружено в мусорном баке недалеко от места ее жительства.
Раскрытие преступления взял под личный контроль начальником ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко. За помощь в раскрытии этого преступления было объявлено вознаграждение в размере одного миллиона рублей. В поисковых, рейдовых и специальных мероприятиях было задействовано свыше 300 волгоградских полицейских и следователей.
Уже 5 октября убийца был задержан. Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, грабеж и угон сосед девочки Дмитрию Зайченко, находясь под воздействием наркотических средств, под надуманным предлогом заманил школьницу в свою квартиру, где надругался над ней и убил. Затем он похитил имевшиеся у потерпевшей ювелирные украшения и сотовый телефон, а труп в ночное время вынес на улицу и спрятал в контейнере для мусора.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось заместителем прокурора области.
Свою вину в суде Зайченко признал лишь частично. Вынесенный ему сегодня приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.