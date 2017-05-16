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В Волгограде убийцу 15-летней школьницы отправили в колонию на 22 года
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волгограде убийцу 15-летней школьницы отправили в колонию на 22 года
Сегодня, 11:12ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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