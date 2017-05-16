В Волгограде кассир банка подозревается в хищении 13 миллионов рублей

Кассир волгоградского отделения одного из банков 22 мая должна была отработать последний день и передать дела, поскольку незадолго до этого написала заявление на увольнение.

Но 43-летнюю женщину в банке в понедельник так и не дождались. Ее телефон оказался недоступен. Вместе с кассиром исчезло в общей сложности 13 млн. рублей, часть из этой суммы в иностранной валюте.

Полицейские называют имя подозреваемой. Это Екатерина Ониани (Заикина). Как выяснилось, к побегу женщина и ее семья тщательно подготовились.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Она забрала из школы документы на двоих детей, а ее гражданский муж две недели назад уехал на родину в Грузию. Сейчас Ониани объявлена в федеральный розыск, а ориентировки на нее разосланы на вокзалы и аэропорты.