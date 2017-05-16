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В Волгограде кассир банка подозревается в хищении 13 миллионов рублей
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Dengi voruet
В Волгограде кассир банка подозревается в хищении 13 миллионов рублей
Сегодня, 07:26ПроисшествияФото: misanec.ru
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