В Волгограде кассир банка подозревается в хищении 13 миллионов рублей
Сегодня, 07:26ПроисшествияФото: misanec.ru
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Кассир волгоградского отделения одного из банков 22 мая должна была отработать последний день и передать дела, поскольку незадолго до этого написала заявление на увольнение.
Но 43-летнюю женщину в банке в понедельник так и не дождались. Ее телефон оказался недоступен. Вместе с кассиром исчезло в общей сложности 13 млн. рублей, часть из этой суммы в иностранной валюте.
Полицейские называют имя подозреваемой. Это Екатерина Ониани (Заикина). Как выяснилось, к побегу женщина и ее семья тщательно подготовились.
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Она забрала из школы документы на двоих детей, а ее гражданский муж две недели назад уехал на родину в Грузию. Сейчас Ониани объявлена в федеральный розыск, а ориентировки на нее разосланы на вокзалы и аэропорты.
Поскольку хищение было совершено еще на прошлой неделе, подозреваемая, вероятно, уже покинула пределы Волгоградской области.
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