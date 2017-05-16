В Волгограде девушку-пешехода отбросило на метр после удара иномарки

ДТП произошло около пяти вечера 23 мая в Тракторозаводском районе Волгограда на Первой Продольной. «Тойота» двигалась в сторону центра города.

Водитель ехал по третьему ряду и допустил сразу две грубых оплошности: он не притормози перед «зеброй» и не обратил внимание, что в первом и втором ряду машины остановились. В результате иномарка сбила переходившую проезжую часть девушку. При этом пешеход в последний момент ускорилась, а водитель попытался вырулить на встречную полосу и там «догнал» девушку. Видеорегистратор ехавшей сзади машины зафиксировал страшный удар, в результате которого пострадавшую отбросило более чем на метр.

Видео Видео: Роман Есиков, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

Как сообщают пользователи соцсетей, пешеход получила множественные переломы, тяжелую травму головы и в данный момент находится в реанимации в коме. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. С виновником ДТП весь вечер работали сотрудники ГИБДД. Судя по записи регистратора, вина мужчины очевидна.

Фото: Наталья Пакедина, ВК, "Жесть Волгограда"