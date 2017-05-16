В Советском районе ночью сгорел импортный внедорожник

В Волгограде пожарные выясняют причины возгорания в автомобиле «Land Rover Discovery», припаркованном на улице Льва Толстого в Советском районе.

Пожар произошел сегодня в два часа ночи. Огонь не успел распространиться по всему внедорожнику, когда на место происшествия прибыли сотрудники 4-й пожарно-спасательной части.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, пожарные ликвидировали горение за несколько минут. Тем не менее, у иномарки 2013 года выпуска обгорел кузов на площади 2 квадратных метра.