В Киквидзенском районе наказали чиновника за волокиту с документами
Сегодня, 11:33ПроисшествияФото: yugopolis.ru
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Прокуратура Киквидзенского района выявила факты нарушения законодательства об организации предоставления государственных услуг в работе администрации Преображенского сельского поселения.
По трем заявкам Управления государственного автодорожного надзора по Волгоградской области согласование маршрутов крупногабаритного транспорта было произведено с нарушением законного срока вместо пяти рабочих дней, как положено.
Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, по фактам выявленных нарушений было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.63.1 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи судебного участка №22 должностное лицо администрации Преображенского сельского поселения оштрафовано на 10 тысяч рублей.
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