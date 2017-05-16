В Киквидзенском районе наказали чиновника за волокиту с документами

Прокуратура Киквидзенского района выявила факты нарушения законодательства об организации предоставления государственных услуг в работе администрации Преображенского сельского поселения.

По трем заявкам Управления государственного автодорожного надзора по Волгоградской области согласование маршрутов крупногабаритного транспорта было произведено с нарушением законного срока вместо пяти рабочих дней, как положено.