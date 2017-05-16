В Дзержинском районе «семерка» врезалась в стоявший «МАЗ»

В Дзержинском районе Волгограда этой ночью едва не погиб водитель автомобиля «ВАЗ-2107», врезавшийся в грузовик.

Авария произошла около полуночи на улице Качинцев.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, 43-летний водитель «семерки» направлялся в сторону ул. Новосокольнической и не заметил на ночной дороге «МАЗ», стоявший напротив дома 67б.