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В Дзержинском районе «семерка» врезалась в стоявший «МАЗ»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Дзержинском районе «семерка» врезалась в стоявший «МАЗ»
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: smolensk-auto.ru
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