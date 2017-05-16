В Дзержинском районе «семерка» врезалась в стоявший «МАЗ»
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: smolensk-auto.ru
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В Дзержинском районе Волгограда этой ночью едва не погиб водитель автомобиля «ВАЗ-2107», врезавшийся в грузовик.
Авария произошла около полуночи на улице Качинцев.
По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, 43-летний водитель «семерки» направлялся в сторону ул. Новосокольнической и не заметил на ночной дороге «МАЗ», стоявший напротив дома 67б.
Вероятно, скорость «Лады» была невысокой, что помогло выжить ее водителю в ДТП. Мужчина получил травму головы и был доставлен в больницу.
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