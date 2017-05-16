УФАС: «Русский союз автострахователей» вводил потребителей в заблуждение

Волгоградское Управление ФАС России в апреле в ходе плановой выездной проверки выявило нарушение закона о защите конкуренции, допущенное ООО «Русский союз автострахователей» (ООО «РСА»).

Антимонопольщики отметили, что несмотря на выданное ранее предупреждение, на вывесках ООО «РСА» над входом в офисы отсутствует указание на организационно-правовую форму юридического лица. Впрочем, также, как и в интернет-рекламе, сообщили в пресс-службе УФАС России по Волгоградской области.

В ведомстве отметили, что таким образом организация вводит своих потребителей в заблуждение, так как аббревиатура РСА вместе с обозначением в виде развевающегося российского флага похожа на товарный знак некоммерческой организации «Российский союз автостраховщиков».