Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
УФАС: «Русский союз автострахователей» вводил потребителей в заблуждение
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%a0%d0%a1%d0%90
УФАС: «Русский союз автострахователей» вводил потребителей в заблуждение
Сегодня, 17:30ПроисшествияФото: Пресс-служба Волгоградского УФАС России/ volgograd.fas.gov.ru
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк