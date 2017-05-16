Спасательные работы на месте взрыва в Волгограде: взгляд изнутри и сверху

Камеры на касках спасателей и кадры, снятые с квадрокоптера, позволяют увидеть весь трагизм ситуации в первые часы после взрыва в доме №60 по проспекту Университетский. Завалы еще не разобраны, люди в страшном неведении о судьбе своих родных.

В трехминутном ролике уместись боль тех, кто потерял своих близких. Слезы радости волгоградцев, дозвонившихся до жильцов третьего подъезда, который перестал существовать. Только спасателям было не до эмоций, они работали не покладая рук, а камера, установленная на шлеме одного из спасателей, фиксировала происходящее. В результате круглосуточной работы поисковая операция завершилась в короткие сроки, судьба всех жильцов дома была известна уже спустя сутки. А на следующий день после взрыва часть жильцов смогли попасть в квартиры, чтобы взять документы и предметы первой необходимости.

Видео Видео: Пожарный Волгограда, https://www.youtube.com/watch?v=q4OeGTG2yrc

В комментарии к видео его автор под ником Пожарный написал: «Выражаю соболезнования родственникам погибших людей и сочувствую всем пострадавшим! Мы помогли Вам всем, чем смогли...».