Спасательные работы на месте взрыва в Волгограде: взгляд изнутри и сверху

В трехминутном ролике уместись боль тех, кто потерял своих близких. Слезы радости волгоградцев, дозвонившихся до жильцов третьего подъезда, который перестал существовать. Только спасателям было не до эмоций, они работали не покладая рук, а камера, установленная на шлеме одного из спасателей, фиксировала происходящее. В результате круглосуточной работы поисковая операция завершилась в короткие сроки, судьба всех жильцов дома была известна уже спустя сутки. А на следующий день после взрыва часть жильцов смогли попасть в квартиры, чтобы взять документы и предметы первой необходимости.
В комментарии к видео его автор под ником Пожарный написал: «Выражаю соболезнования родственникам погибших людей и сочувствую всем пострадавшим! Мы помогли Вам всем, чем смогли...».
Напомним, 16 мая около 13.05 в доме №60 по проспекту Университетский взорвался бытовой газ. Погибли четыре человека, в том числе сотрудник «Волгоградгоргаза», устранявший аварию. Еще более 10 человек пострадали. В качестве причины ЧП названа незаконная врезка в сети и повреждение газопровода. 17 мая дом было решено снести полностью. До 1 июля оставшиеся без крова жители должны получить сертификаты на новое жилье.