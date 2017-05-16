Проекты сельских ТОСов по благоустройству будут реализованы в 13 районах

Сегодня в Волгограде состоялось вручение сертификатов на получение грантов, которые выделены в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»

Общая сумма господдержки составила 28 млн рублей. Они будут направлены на реализацию 16 проектов, представленных ТОСами - это создание в сельских поселениях детских и спортивных площадок, обустройство зон отдыха, восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников, поддержка национальных культурных традиций. Средства предоставляются в размере 60% от общей стоимости проекта, но не более двух миллионов рублей, остальную часть финансирует местный бюджет и внебюджетные источники.

Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, за последние годы размер господдержки общественных инициатив по благоустройству территорий существенно вырос. Так, в прошлом году на эти цели было направлено 22 млн рублей, а в 2015- 13 млн.