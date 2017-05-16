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Проекты сельских ТОСов по благоустройству будут реализованы в 13 районах
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Проекты сельских ТОСов по благоустройству будут реализованы в 13 районах
Сегодня, 16:07ПроисшествияФото: тос-рог-измайловский.рф
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