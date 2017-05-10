Приемных родителей из Чернышковского района обвинили по нескольким статьям

В Волгоградской области следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении супругов из Чернышковского района Натальи и Николая Павловых, которые в начале мая похитили малолетнего мальчика в городе Морозовске Ростовской области, чтобы выдать его за погибшего приемного сына.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, приемной матери погибшего 4-летнего ребенка предъявлено обвинение по нескольким статьям: ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст.125 УКРФ (оставление в опасности) и ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Обоим супругам также придется ответить перед законом по ч.2 ст.126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц).

Следователями допрошено более полусотни свидетелей и очевидцев этих преступлений, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетическая и психолого-психиатрическая. Главные вопросы, на которые предстоит ответить специалистам, - от чего скончался ребенок, и отдавали ли его приемные родители отчет своим действиям в момент совершения преступлений.

Кроме того, в результате расследования этого преступления появилась еще одна обвиняемая - консультант отдела по образованию, опеке и попечительства администрации Чернышковского района, которая курировала приемную семью. Она обвиняется в преступной халатности. Как установили следователи, за два года полноценную проверку условий проживания и воспитания четырех приемных детей она проводила лишь один раз.

Расследование уголовных дел продолжается.

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