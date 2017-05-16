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Пожар в здании администрации Волжского произошел в результате поджога
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Пожар в здании администрации Волжского произошел в результате поджога
Сегодня, 20:48ПроисшествияФото: ВК/ vk.com/club147073551
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