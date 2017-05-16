Пожар в здании администрации Волжского произошел в результате поджога

Специалисты испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС по Волгоградской области назвали причину возгорания в администрации Волжского. По их словам, здание подожгли.

Ночью в субботу, 20 мая, здесь загорелась кровля по деревянной обрешетке отдельными очагами на площади около 300 кв.м.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации, сообщение о пожаре в мэрии поступило спасателям в 1.27. Пожарные расчеты 13-й, 32-й, специализированной пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 05.42.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. Ранее сотрудники МЧС выдвигали предположение, что огонь распространился по кровле из-за короткого замыкания электропроводки. Теперь после проведенных исследований специалисты уверены, что имел место поджог.

Сейчас оценивается ущерб, причиненный пожаром. Специалисты рассчитывают объем необходимых работ для восстановления здания. Известно, что при пожаре пострадали несколько кабинетов, в том числе помещения отдела арендных отношений, комитета земельных ресурсов и управления архитектуры и градостроительства.

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