На волжском озере Круглом за один день задержали трех браконьеров с сетями

В Волжском в рамках оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Путина» сотрудники полиции задержали трех местных жителей, занимавшихся незаконным ловом рыбы.

Браконьеры были задержаны поздним вечером на озере Круглом. Все они осуществляли вылов водных биологических ресурсов с использованием ставных сетей.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, двух мужчин в возрасте 46 и 36 лет полицейские задержали возле СНТ «Дружба». И еще один местный браконьер попал в руки стражей порядка на берегу озера в районе СНТ «Изобилие».

В каждом случае заведено уголовное дело. За незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрено наказание в виде крупного штрафа либо лишения свободы до двух лет.

Рейды по выявлению фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов в рамках операции «Путина» в регионе продлятся до 28 мая.

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