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На волжском озере Круглом за один день задержали трех браконьеров с сетями
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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На волжском озере Круглом за один день задержали трех браконьеров с сетями
Сегодня, 08:02ПроисшествияФото: severlife.ru
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