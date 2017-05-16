На «Конфиле» в результате несчастного случая погиб рабочий
Сегодня, 16:47ПроисшествияФото: muk-34.narod.ru
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Смертельный инцидент произошел сегодня в 9-30 утра в Ворошиловском районе Волгограда на предприятии «Конфил».
56-летний рабочий во внутреннем дворе перекладывал металлические листы, потерял равновесие и упал с высоты своего роста. При падении мужчина сильно ударился затылком об асфальт. Работники предприятия вызвали для пострадавшего «скорую», но мужчина скончался еще до прибытия медиков.
Как рассказала агентству «НовостиВолгограда.ру» замруководителя СО по Ворошиловскому району регионального СУ СКР Альбина Мальсагова, по факту гибели рабочего проводится проверка, инцидент квалифицирован как несчастный случай.
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