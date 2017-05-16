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На «Конфиле» в результате несчастного случая погиб рабочий
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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На «Конфиле» в результате несчастного случая погиб рабочий
Сегодня, 16:47ПроисшествияФото: muk-34.narod.ru
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