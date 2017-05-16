На «Конфиле» в результате несчастного случая погиб рабочий

Смертельный инцидент произошел сегодня в 9-30 утра в Ворошиловском районе Волгограда на предприятии «Конфил».

56-летний рабочий во внутреннем дворе перекладывал металлические листы, потерял равновесие и упал с высоты своего роста. При падении мужчина сильно ударился затылком об асфальт. Работники предприятия вызвали для пострадавшего «скорую», но мужчина скончался еще до прибытия медиков.