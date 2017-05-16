Многомиллионное хищение в банке произошло из-за нарушения инструкции

Накануне правоохранители после заявления управляющей банка о недостаче возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Подозреваемая Екатерина Ониани (Заикина) объявлена в розыск. Предположительно, она уже покинула пределы не только Волгоградской области, но и страны, и может скрываться в Грузии, на родине гражданского супруга.
Корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» стали известны некоторые подробности дерзкого хищения. Как выяснилось, согласно должностной инструкции кассир обязана в конце рабочего дня сдавать всю наличность старшему по должности (старшему кассиру), чего в данном случае сделано не было.
Имела ли место преступная халатность или просто ненадлежащее и непрофессиональное исполнение обязанностей, будут разбираться правоохранители. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в данный момент Екатерина Ониани - единственная подозреваемая по делу.