Многомиллионное хищение в банке произошло из-за нарушения инструкции

В подробностях громкой истории с пропажей 8,8 млн рублей и более 80 тыс. долларов и евро из офиса волгоградского отделения «Бинбанка» по адресу ул. Огарева, 7 разбирается служба безопасности финансового учреждения и полицейские.

Накануне правоохранители после заявления управляющей банка о недостаче возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Подозреваемая Екатерина Ониани (Заикина) объявлена в розыск. Предположительно, она уже покинула пределы не только Волгоградской области, но и страны, и может скрываться в Грузии, на родине гражданского супруга.

Екатерина Ониани (Заикина) Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» стали известны некоторые подробности дерзкого хищения. Как выяснилось, согласно должностной инструкции кассир обязана в конце рабочего дня сдавать всю наличность старшему по должности (старшему кассиру), чего в данном случае сделано не было.