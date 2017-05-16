Камышанин из мести к бывшей подруге разместил в сети ее откровенные фото

В Камышине против 36-летнего местного жителя завели уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни.

В апреле этого года в социальной сети мужчина создал фейковую страницу «Кристины Пупкиной», на которой разместил фото своей бывшей возлюбленной в обнаженном виде. Женщина узнала об этом от своих знакомых и сразу обратилась в полицию.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, оперативники в кратчайшие сроки выяснили, кто публиковал откровенные изображения. На допросе мужчина пояснил, что таким образом хотел отмстить бывшей возлюбленной, которая порвала с ним отношения и ушла к другому.