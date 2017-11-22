Житель Серафимовичского района незаконно хранил 300 граммов марихуаны
Сегодня, 09:46ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: zapad24.ru
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Накануне в хуторе Трясиновский Серафимовичского района полицейские обнаружили запасы марихуаны у 48-летнего местного жителя.
Мужчина хранил у себя в доме более 300 граммов растительного наркотика, который лично заготовил этим летом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, хуторянин сознался в преступлении. При этом он пояснил стражам порядка, что хранил марихуану в целях личного потребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция этой статьи предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.
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