Житель Серафимовичского района незаконно хранил 300 граммов марихуаны

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция этой статьи предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, хуторянин сознался в преступлении. При этом он пояснил стражам порядка, что хранил марихуану в целях личного потребления.

Мужчина хранил у себя в доме более 300 граммов растительного наркотика, который лично заготовил этим летом.

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