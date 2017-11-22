За сбыт «синтетики» 29-летний волгоградец может провести 20 лет за решеткой

Заместитель Волгоградского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Краснооктябрьского района, занимавшегося сбытом наркотиков.

По предварительной договоренности с неустановленным лицом с августа этого года мужчина стал распространять наркотические средства путем закладок в городе.

Затем он получил крупную партию синтетических наркотиков, которую спрятал в заброшенном доме. При этом он не забывал систематически сбывать зелье.

Но уже в сентябре преступную детальность молодого человека пресекли сотрудники органов внутренних дел на транспорте. Его задержали на железнодорожной платформе недалеко от Волгограда.

В ходе личного досмотра был обнаружен синтетический наркотик общим весом не менее 455,69 грамм, за продажу которого обвиняемый собирался получить более 1 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В Волгоградской транспортной прокуратуре вина волгоградца полностью доказана. В настоящее время уголовное дело направлено в Краснооктябрьский районный суд для рассмотрения по существу.