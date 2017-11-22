В Волжском задержали угонщика-рецидивиста, катавшегося пьяным на чужом ВАЗе

Ночью во вторник в городе Волжском инспекторы ДПС задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2103.

При патрулировании улиц полицейские заметили «Жигули» с разбитым лобовым стеклом, водитель которых нарушал правила дорожного движения, и потребовали остановиться. Молодой человек, находившийся за рулем, оказался пьян.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, нетрезвый водитель стал доказывать, что машину он только что приобрел у неизвестных лиц. При этом документы на нее предъявить не смог. Кроме того, стражи порядка обратили внимание на сломанный замок зажигания.

Вскоре выяснилось, что безработный ранее судимый за угон волжанин накануне похитил автомобиль, который был припаркован около одного из домов по улице Дружбы.

Подозреваемый сознался в угоне, пояснив, что просто хотел покататься.