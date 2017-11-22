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В Волгограде застройщик выплатит инвалиду неустойку за нарушение договора
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В Волгограде застройщик выплатит инвалиду неустойку за нарушение договора

Сегодня, 12:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: help-ddu.ru
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