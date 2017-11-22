В Волгограде застройщик выплатит инвалиду неустойку за нарушение договора

Прокуратура Ворошиловского района встала на сторону местного жителя – участника долевого строительства многоквартирного дома, который посчитал срыв срока сдачи жилья нарушением своих прав.

Заявитель еще в мае прошлого года заключил договор участия в долевом строительстве жилья с ООО «Стройснаб», заплатив застройщику в полном объеме требуемую сумму – более 1,7 млн рублей. Согласно документу, дом планировалось ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2016 года.

При этом в договоре была предусмотрена обязанность застройщика передать квартиру дольщику в течение 90 дней после получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

Но, как часто бывает в нашей российской действительности, срок сдачи дома был нарушен. По законодательству, застройщик должен выплатить неустойку за период просрочки исполнения обязательств.

Самостоятельно отстаивать в суде свои права заявитель – пожилой пенсионер со 2-ой группой инвалидности – не смог. Поэтому в его интересах прокурор района направил иск в суд с требованием взыскать с ООО «Стройснаб» неустойку в размере более 180 тыс. рублей в связи с просрочкой исполнения обязательств по договору.