В Волгограде разыскивают уличных грабителей, напавших с бутылкой на женщину
Злоумышленники напали на женщину возле подъезда жилого дома по улице Быкова. Ударив ее по голове стеклянной бутылкой, они вырвали из рук сумку, в которой находились документы, денежные средства и банковская карта.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, потерпевшая получила серьезную травму головы и сейчас находится в больнице.
В отделе полиции №2 (Краснооктябрьский район) Управления МВД России по городу Волгограду по факту разбойного нападения возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ.
Сейчас правоохранители ведут розыск злоумышленников, которых, кстати, в тот день запечатлела камера наружного видеонаблюдения.
Приметы подозреваемых: двое мужчин славянской внешности, рост 160-165 см., были одеты:
1) светлые брюки, серая бейсболка, черная куртка, кроссовки.
2) куртка с капюшоном голубого цвета, синие джинсы, кроссовки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией, которая может помочь в раскрытии преступления, обращаться по телефонам: 93-01-11 (дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду) или 02.
+7 937 708 14 50