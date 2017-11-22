В Волгограде разыскивают уличных грабителей, напавших с бутылкой на женщину

Накануне ночью в Краснооктябрьском районе 42-летнюю волгоградку, возвращавшуюся с работы домой, на улице ограбили двое неизвестных мужчин.

Злоумышленники напали на женщину возле подъезда жилого дома по улице Быкова. Ударив ее по голове стеклянной бутылкой, они вырвали из рук сумку, в которой находились документы, денежные средства и банковская карта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, потерпевшая получила серьезную травму головы и сейчас находится в больнице.

В отделе полиции №2 (Краснооктябрьский район) Управления МВД России по городу Волгограду по факту разбойного нападения возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ.

Сейчас правоохранители ведут розыск злоумышленников, которых, кстати, в тот день запечатлела камера наружного видеонаблюдения.

Приметы подозреваемых: двое мужчин славянской внешности, рост 160-165 см., были одеты:

1) светлые брюки, серая бейсболка, черная куртка, кроссовки.

2) куртка с капюшоном голубого цвета, синие джинсы, кроссовки.