В Волгограде двум студентам грозит по 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Во вторник вечером в Волгограде сотрудники полиции задержали 18-летних девушку и парня, которые подозреваются в сбыте наркотиков.

Оперативники установили, что третьекурсник местного техникума и студентка одного из волгоградских вузов занимались расфасовкой синтетического наркотика, содержащего метилэфедрон, а затем делали закладки по городу для наркозависимых лиц.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодых людей поймали с поличным, когда они прятали наркотик в тайник у дома по улице Космонавтов в Дзержинском районе.

Одна из закладок с наркотиком, обнаруженная полицейскими. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

До этого подозреваемые сделали две закладки с наркотическим веществом на улицах Рабоче-Крестьянской и 8-ой Воздушной армии.

У подозреваемых изъято несколько свертков с синтетическим наркотиком, общий вес которого составил почти 80 граммов. А это уже считается крупным размером.

Следователи городского управления МВД возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств».

По этой статье подозреваемым, которые сейчас находятся под стражей, грозит до 20 лет лишения свободы.