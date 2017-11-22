В Волгограде двум студентам грозит по 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
Оперативники установили, что третьекурсник местного техникума и студентка одного из волгоградских вузов занимались расфасовкой синтетического наркотика, содержащего метилэфедрон, а затем делали закладки по городу для наркозависимых лиц.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодых людей поймали с поличным, когда они прятали наркотик в тайник у дома по улице Космонавтов в Дзержинском районе.
До этого подозреваемые сделали две закладки с наркотическим веществом на улицах Рабоче-Крестьянской и 8-ой Воздушной армии.
У подозреваемых изъято несколько свертков с синтетическим наркотиком, общий вес которого составил почти 80 граммов. А это уже считается крупным размером.
Следователи городского управления МВД возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств».
По этой статье подозреваемым, которые сейчас находятся под стражей, грозит до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время оперативники устанавливают все эпизодов преступной деятельности задержанных студентов.
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