В Волгограде автобус переехал выпавшую из него пенсионерку

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пожилая женщина, произошло сегодня около 11:30 на улице Колосовой в Кировском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, водитель автобуса, следовавший по маршруту №2, высадил пассажиров на остановке «503-й квартал», затем закрыл двери и начал трогаться от остановки. В это время в заднюю дверь автобуса, которая неплотно закрылась, попыталась вбежать пенсионерка, однако упала и попала под правое заднее колесо автобуса.

В результате несчастного случая 74-летняя пенсионерка получила переломы. Сейчас она доставлена в больницу, где врачи уже проводят необходимые манипуляции.

Подробности произошедшего и степень вины водителя предстоит установить правоохранительным органам. Как сообщили в пресс-службе мэрии, волгоградское автотранспортное предприятие оказывает активное содействие полицейским в выяснении обстоятельств ДТП.