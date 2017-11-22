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В Волгограде автобус переехал выпавшую из него пенсионерку
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В Волгограде автобус переехал выпавшую из него пенсионерку

Сегодня, 15:23ПроисшествияМарина СабадашФото: Гульзира Абдуллаева/ ВКонтакте, "Жесть Волгограда"
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