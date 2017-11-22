В Волгограде автобус переехал выпавшую из него пенсионерку
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, водитель автобуса, следовавший по маршруту №2, высадил пассажиров на остановке «503-й квартал», затем закрыл двери и начал трогаться от остановки. В это время в заднюю дверь автобуса, которая неплотно закрылась, попыталась вбежать пенсионерка, однако упала и попала под правое заднее колесо автобуса.
В результате несчастного случая 74-летняя пенсионерка получила переломы. Сейчас она доставлена в больницу, где врачи уже проводят необходимые манипуляции.
Подробности произошедшего и степень вины водителя предстоит установить правоохранительным органам. Как сообщили в пресс-службе мэрии, волгоградское автотранспортное предприятие оказывает активное содействие полицейским в выяснении обстоятельств ДТП.
Вне зависимости от степени вины водителя автобуса перевозчик окажет женщине всестороннюю помощь и поддержку. Водитель автобуса на автотранспортном предприятии характеризуется положительно, ранее не привлекался к дисциплинарной ответственности в связи с какими-либо нарушениями.
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