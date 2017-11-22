В Светлоярском районе пенсионер на «девятке» протаранил столб на обочине
Сегодня, 10:38ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне утром в Светлоярском районе на трассе, ведущей в Астрахань, о столб разбился автомобиль ВАЗ-21099.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась в 9.30 на 1014 км автодороги.
За рулем «девятки» находился 63-летний водитель. Он неожиданно съехал с дороги и угодил в бетонный столб на обочине.
По словам полицейских, пенсионер не справился с управлением.
В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.
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