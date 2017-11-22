В Среднеахтубинском районе завели дело на двух браконьеров с сетями
Водитель – 38-летний волгоградец – и его 34-летний приятель из Волжского сознались, что ловили рыбу с помощью запрещенных снастей в акватории ерика Верблюд в 1.5 километрах от города Краснослободска.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники полиции изъяли у браконьеров мешки, в которых находилось более 200 штук рыбы частиковых пород, ставные сети и резиновую надувную лодку.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением способов массового истребления водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.
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