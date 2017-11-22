В Среднеахтубинском районе завели дело на двух браконьеров с сетями

Во вторник днем в Среднеахтубинском районе на стационарном посту ДПС в ходе досмотра автомобиля ВАЗ-2121 полицейские обнаружили мешки с рыбой, в которых находились запрещенные орудия лова – ставные сети.

Водитель – 38-летний волгоградец – и его 34-летний приятель из Волжского сознались, что ловили рыбу с помощью запрещенных снастей в акватории ерика Верблюд в 1.5 километрах от города Краснослободска.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники полиции изъяли у браконьеров мешки, в которых находилось более 200 штук рыбы частиковых пород, ставные сети и резиновую надувную лодку.