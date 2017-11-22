В Камышине пьяный автомеханик угнал отремонтированную «девятку» клиента

В минувший вторник в полицию города Камышина обратился 40-летний частный предприниматель, который заявил об угоне своего автомобиля ВАЗ 2109.

По словам мужчины, машина находилась на ремонте в помещении автомастерской, расположенной на улице Королева. Накануне «девятка» уже была «на ходу», а ключи от нее ранее взял автомеханик.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, группа задержания отдела вневедомственной охраны нашла автомобиль за аптечным павильоном во дворе дома по улице 5 микрорайон. «девятка» оказалась в неисправном состоянии.

Вскоре был задержан и подозреваемый в угоне – 32-летний камышанин, работающий в автомастерской.

Как выяснилось, после употребления в компании друзей спиртных напитков мужчина, имея на руках ключи от машины клиента, решил использовать незастрахованный транспорт в личных целях. Причем, водительских прав он не имел. Наехав на препятствие, он бросил машину на месте ДТП.

Стражи порядка также выяснили, что молодой человек ранее в 2013 году был уже судим за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Росгвардейцы доставили задержанного автоугонщика в отдел полиции.