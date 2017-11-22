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В Камышине под сиденьем водителя «десятки» нашли 12 свертков с марихуаной
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В Камышине под сиденьем водителя «десятки» нашли 12 свертков с марихуаной

Сегодня, 18:30ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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