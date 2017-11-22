В Камышине под сиденьем водителя «десятки» нашли 12 свертков с марихуаной
Полицейские остановили «Ладу», так как транспортное средство у них вызвало подозрение. Ну, после того, как автовладелец занервничал при виде стражей порядка, было решено досмотреть его машину.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подняв водительское сиденье, полицейские обнаружили под ним 12 газетных свертков с наркотическим средством.
Когда молодой человек понял, чем это ему грозит, он попытался сбежать, но был задержан инспекторами.
По заключению специалистов экспертно-криминалистического отдела МО МВД России «Камышинский», изъятым веществом является марихуана общим весом 48,6 граммов.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств». Водитель «десятки», перевозивший марихуану, может сесть максимально на три года.
В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.
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