В Камышине под сиденьем водителя «десятки» нашли 12 свертков с марихуаной

Накануне в Камышине в ходе несения инспекторы ГИБДД выявили факт незаконного хранения растительного наркотика местным жителем. У 24-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21102 обнаружили около 50 граммов марихуаны.

Полицейские остановили «Ладу», так как транспортное средство у них вызвало подозрение. Ну, после того, как автовладелец занервничал при виде стражей порядка, было решено досмотреть его машину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подняв водительское сиденье, полицейские обнаружили под ним 12 газетных свертков с наркотическим средством.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Когда молодой человек понял, чем это ему грозит, он попытался сбежать, но был задержан инспекторами.

По заключению специалистов экспертно-криминалистического отдела МО МВД России «Камышинский», изъятым веществом является марихуана общим весом 48,6 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств». Водитель «десятки», перевозивший марихуану, может сесть максимально на три года.