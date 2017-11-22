Под Волгоградом выясняют обстоятельства гибели мужчины, сбитого электричкой
Сегодня, 17:00ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: business-class.su
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Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР организовали доследственную проверку по факту гибели в Городищенском районе под колесами пассажирского поезда 39-летнего мужчины.
Несчастный случай произошел в понедельник примерно в 20 часов 30 минут на железнодорожной станции Карповская, расположенной в поселке Новый Рогачик.
По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СКР, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и был сбит электропоездом №6676 сообщением «Кривомузгинская-Волгоград-1».
Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Следователями уже провели осмотр места происшествия и опросили очевидцы. Также назначено судебно-медицинское исследование.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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