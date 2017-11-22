Под Волгоградом выясняют обстоятельства гибели мужчины, сбитого электричкой

По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СКР, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и был сбит электропоездом №6676 сообщением «Кривомузгинская-Волгоград-1».

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