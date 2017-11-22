Под Волгоградом сильный туман стал причиной столкновения двух «Лад»
Сегодня, 12:34ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувший вторник утром на московской трассе в Городищенском районе столкнулись две отечественные легковушки – ВАЗ-2103 и «Лада Гранта». В ДТП пострадал один человек.
Авария произошла на 933 километре федеральной автодороги около восьми часов утра, когда еще не развеялся утренний туман.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 69-летний водитель автомобиля ВАЗ-2103 не пропустил имевшую преимущество на дороге «Ладу Гранту», не заметив ее в условиях недостаточной видимости.
В столкновении травмы получила 18-летняя девушка, управлявшая «Ладой». Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.
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