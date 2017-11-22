Под Волгоградом сильный туман стал причиной столкновения двух «Лад»

В минувший вторник утром на московской трассе в Городищенском районе столкнулись две отечественные легковушки – ВАЗ-2103 и «Лада Гранта». В ДТП пострадал один человек.

Авария произошла на 933 километре федеральной автодороги около восьми часов утра, когда еще не развеялся утренний туман.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 69-летний водитель автомобиля ВАЗ-2103 не пропустил имевшую преимущество на дороге «Ладу Гранту», не заметив ее в условиях недостаточной видимости.