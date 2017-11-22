На юге Волгограда приставы арестовали 90 метров железнодорожных путей
Арест произвели судебные приставы Красноармейского районного отдела УФССП по региону в счет погашения долга, сумма которого составила почти 1,5 млн рублей.
Организация, взявшая заем, добровольно не собиралась погашать крупный долг. Тогда судебным приставам пришлось прибегнуть к мере принудительного характера.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, госслужащие наложили арест на железнодорожные пути необщего пользования протяженностью около 90 погонных метров. Правда, дело до их реализации не дошло – руководство организации-должника выплатило требуемую сумму.
Кроме того, был погашен в полном объеме и исполнительский сбор в размере 103 тысяч рублей. После чего арест с железнодорожных путей был снят.
+7 937 708 14 50