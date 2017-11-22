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На юге Волгограда приставы арестовали 90 метров железнодорожных путей
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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На юге Волгограда приставы арестовали 90 метров железнодорожных путей

Сегодня, 19:16ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФССП России по Волгоградской области
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