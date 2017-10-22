В Волгограде ВАЗ-2107 провалился в траншею теплотрассы
Инцидент произошел около полуночи в одном из жилых кварталов на остановке Закавказская. Судя по фотографиям и комментариям очевидцев, можно предположить, что автомобиль снес ограждение и предупреждающий знак и втиснулся в узкое пространство.
Багажник поместился, а вот основной удар пришелся на капот – его смяло. Как утверждают свидетели, от удара водитель потерял создание. Его увезли на скорой помощи в больницу.
Причины происшествия остаются неизвестными. Опытные водители постарались проанализировать ситуацию.
- На спор, что ли полетел? Тормозного пути нет, и скорость явно не маленькая была, - предположил один из пользователей соцсети.
С ним согласились еще несколько: тормозной путь как таковой отсутствует, значит, машина ехала на приличной скорости и тот, кто сидел за рулем не собирался ее останавливать. Отсюда вытекла следующая версия: водитель, вероятно, был нетрезв.
Дискуссия не обошла стороной и местных жителей.
- Траншея огорожена, освещена. Но яму пора закапывать, - написал волгоградец.
Искусственную преграду на дороге коммунальщики создали больше месяца назад. К некомфортным условиям горожане отнеслись спокойно – надо, значит надо. А теперь устали ждать и считают, что работы затянулись.
Опасения звучат так: «Лишь бы не оставили яму до весны».
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