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В Волгограде ВАЗ-2107 провалился в траншею теплотрассы
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде ВАЗ-2107 провалился в траншею теплотрассы

Сегодня, 13:45ПроисшествияМарина СабадашФото: Леха Тарасов/ vk.com/ghest_volgograd
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