В Волгограде ВАЗ-2107 провалился в траншею теплотрассы

Попалась в «сети». В Кировском районе «семерка» угодила в яму, раскопанную коммунальщиками для проведения ремонтных работ.

Инцидент произошел около полуночи в одном из жилых кварталов на остановке Закавказская. Судя по фотографиям и комментариям очевидцев, можно предположить, что автомобиль снес ограждение и предупреждающий знак и втиснулся в узкое пространство.

Багажник поместился, а вот основной удар пришелся на капот – его смяло. Как утверждают свидетели, от удара водитель потерял создание. Его увезли на скорой помощи в больницу.

Фото: https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456349253%2Fwall-54186050_5550083

Причины происшествия остаются неизвестными. Опытные водители постарались проанализировать ситуацию.

- На спор, что ли полетел? Тормозного пути нет, и скорость явно не маленькая была, - предположил один из пользователей соцсети.

С ним согласились еще несколько: тормозной путь как таковой отсутствует, значит, машина ехала на приличной скорости и тот, кто сидел за рулем не собирался ее останавливать. Отсюда вытекла следующая версия: водитель, вероятно, был нетрезв.

Фото: https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456349254%2Fwall-54186050_5550083

Фото: https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456349247%2Fwall-54186050_5550026

Дискуссия не обошла стороной и местных жителей.

- Траншея огорожена, освещена. Но яму пора закапывать, - написал волгоградец.

Искусственную преграду на дороге коммунальщики создали больше месяца назад. К некомфортным условиям горожане отнеслись спокойно – надо, значит надо. А теперь устали ждать и считают, что работы затянулись.