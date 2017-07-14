Житель Волгоградской области забил до смерти месячного младенца

Чудовищное преступление произошло накануне вечером в Камышинском районе Волгоградской области. Мужчина, находясь под воздействием токсических веществ, забил насмерть месячную девочку.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе СУ Следственного Комитета по региону, 19-летняя жительница Камышина решила скоротать вечер вместе с двумя приятелями и пригласила их в свою квартиру, где находилась её месячная дочь. Все трое сразу же приступили к употреблению токсических веществ.

В какой-то момент один из гостей начал оказывать хозяйке квартиры недвусмысленные знаки внимания. Когда девушка отвергла его ухаживания, мужчина пришёл в ярость и набросился на неё с кулаками, избив до потери сознания. В этот момент младенец проснулся и начал плакать; это привело злоумышленника в ещё большее исступление. Подойдя к девочке, он нанёс ей три сильных удара по голове.

Увидев, что произошло, второй гость вызвал «скорую помощь». Молодую женщину и её ребёнка срочно доставили в больницу, но спасти жизнь младенца врачам не удалось.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области

Спустя несколько часов убийца был задержан по горячим следам сотрудниками городского отдела полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.