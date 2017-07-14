В Волгоградской области при столкновении двух «Ниссанов» погиб мужчина

Накануне в Камышинском районе Волгоградской области произошло ДТП со смертельным исходом. При столкновении двух иномарок погиб 66-летний мужчина.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального ГУ МВД, житель Новочебоксарска на автомобиле «Ниссан Альмера» ехал по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в сторону областного центра. Около 16:40 он по неизвестным причинам потерял управление иномаркой и врезался в двигавшийся навстречу «Ниссан Мурано», которым управляла 45-летняя женщина из Знаменска.