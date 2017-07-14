В Волгоградской области при столкновении двух «Ниссанов» погиб мужчина
22 июля, 17:27ПроисшествияНикита ДробныФото: Rosbizinform.ru
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Накануне в Камышинском районе Волгоградской области произошло ДТП со смертельным исходом. При столкновении двух иномарок погиб 66-летний мужчина.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального ГУ МВД, житель Новочебоксарска на автомобиле «Ниссан Альмера» ехал по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в сторону областного центра. Около 16:40 он по неизвестным причинам потерял управление иномаркой и врезался в двигавшийся навстречу «Ниссан Мурано», которым управляла 45-летняя женщина из Знаменска.
В результате аварии водитель «Альмеры» погиб на месте, уроженка Знаменска была госпитализирована с сильными ушибами. Точные причины происшествия на данный момент уточняются.
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