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В Волгоградской области при столкновении двух «Ниссанов» погиб мужчина
Сюжеты:
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В Волгоградской области при столкновении двух «Ниссанов» погиб мужчина
22 июля, 17:27ПроисшествияНикита ДробныФото: Rosbizinform.ru
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