На севере Волгограда трехлетняя девочка едва не погибла от удара током
22 июля, 23:15ПроисшествияВиталий КошелевФото: Volgodonsk-dgb.ru
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Инцидент едва не завершившийся трагедией произошел вечером 21 июля в Тракторозаводском районе Волгограда.
Ребенок остался один на считанные минуты, и этого хватило малышке, чтобы из любопытства засунуть шпильку для волос в розетку. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в оперативных службах региона, девочка получила сильный разряд и была доставлена в больницу №7 г. Волгограда. Врачи поставили маленькой пациентке диагноз – электротравма и назначили необходимый в таких случаях курс лечения.
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