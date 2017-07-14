На севере Волгограда трехлетняя девочка едва не погибла от удара током

Инцидент едва не завершившийся трагедией произошел вечером 21 июля в Тракторозаводском районе Волгограда.

Ребенок остался один на считанные минуты, и этого хватило малышке, чтобы из любопытства засунуть шпильку для волос в розетку. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в оперативных службах региона, девочка получила сильный разряд и была доставлена в больницу №7 г. Волгограда. Врачи поставили маленькой пациентке диагноз – электротравма и назначили необходимый в таких случаях курс лечения.