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На севере Волгограда трехлетняя девочка едва не погибла от удара током
Сюжеты:
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На севере Волгограда трехлетняя девочка едва не погибла от удара током
22 июля, 23:15ПроисшествияВиталий КошелевФото: Volgodonsk-dgb.ru
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