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Волжанину грозит 4 года тюрьмы за приобретение самодельного автомата
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Dsc 3342
Волжанину грозит 4 года тюрьмы за приобретение самодельного автомата
Сегодня, 10:00ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: www.volgograd.fsb.ru
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