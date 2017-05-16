Волжанину грозит 4 года тюрьмы за приобретение самодельного автомата

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело против 38-летнего волжанина Романа Сафонова, который незаконно приобрел оружие с боеприпасами.

В ноябре 2016 года мужчина обратился к своему знакомому с целью покупки оружия. Сразу после того, как волжанин в гараже приятеля приобрел самодельный автомат, он был задержан сотрудниками ФСБ, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева.

Предварительное расследование проводилось СО УФСБ России по региону. Свою вину Сафонов признал.

Уголовное дело по существу рассмотрит Волжский городской суд. Ожидать приговора Сафонов будет, находясь под стражей.