Волгоградец ищет свидетелей ЧП в автобусе, где его дедушка сломал ногу

Уже через несколько минут следования автобуса в южном направлении водителя подрезали, он резко нажал на тормоз, что спровоцировало падение нескольких пассажиров. Они отделались ушибами, а вот пожилому мужчине не повезло - он буквально перестал чувствовать ногу. Пострадавший связался со своим внуком, который подъехал на остановку «Угол парка», куда затем вызвали «скорую». В больнице врачи диагностировали пенсионеру перелом шейки бедра, что в пожилом возрасте является крайне опасной травмой.
По словам родных пострадавшего, переговоры с руководством МУП «ВПАТП № 7», которому принадлежит автобус, ни к чему не привели. Там потребовали справку с ГИБДД, где были бы задокументированы сам дорожный инцидент и полученная травма. Однако в суматохе родственники пострадавшего взять справку не догадались, поэтому теперь им очень нужны свидетели инцидента.
Автору поста о помощи посоветовали обратиться в «Комитет по защите прав потребителей», чтобы оттуда запросили видеосъёмку с салона данного автобуса, а уже затем повторно писать претензию в МУП «ВПАТП № 7» или в суд и требовать компенсацию.