Волгоградец ищет свидетелей ЧП в автобусе, где его дедушка сломал ногу

Как сообщил в соцсетях внук пострадавшего, инцидент произошел 18 мая в автобусе маршрута №2. 73-летний пенсионер, к слову, отставной полковник, сел в него на остановке «Медицинский университет», места ему никто не уступил.

Уже через несколько минут следования автобуса в южном направлении водителя подрезали, он резко нажал на тормоз, что спровоцировало падение нескольких пассажиров. Они отделались ушибами, а вот пожилому мужчине не повезло - он буквально перестал чувствовать ногу. Пострадавший связался со своим внуком, который подъехал на остановку «Угол парка», куда затем вызвали «скорую». В больнице врачи диагностировали пенсионеру перелом шейки бедра, что в пожилом возрасте является крайне опасной травмой.

По словам родных пострадавшего, переговоры с руководством МУП «ВПАТП № 7», которому принадлежит автобус, ни к чему не привели. Там потребовали справку с ГИБДД, где были бы задокументированы сам дорожный инцидент и полученная травма. Однако в суматохе родственники пострадавшего взять справку не догадались, поэтому теперь им очень нужны свидетели инцидента.