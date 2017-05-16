В Волгограде арестован рецидивист, убивший посетителя кафе тремя ударами

Трагические события произошли в ночь с пятницы на субботу возле кафе «Frant'Эль» на проспекте Металлургов.

Там отдыхали несколько компаний, уже под утро, когда посетители были сильно пьяны, двое из них - молодые мужчины 24-х и 29-ти лет - что-то не поделили. Причем что именно, выживший в конфликте не смог вспомнить на допросе у следователя. Спорщики вышли поговорить за двери кафе.

Словесная перепалка переросла в драку, точнее, в избиение. Более молодой соперник первым нанес два удара в лицо потерпевшему, а затем сверху добил упавшего ногой. Какой именно из трех ударов оказался смертельным, установят эксперты.

Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» замруководителя СО по Краснооктябрьскому району СУ СКР региона Владимир Суров, подозреваемый 24-летний волгоградец был задержан по горячим следам по месту жительства. Несмотря на молодой возраст, он был уже неоднократно судим за грабеж и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В последнее же время подозреваемый работал менеджером в строительной фирме.