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В Волгограде арестован рецидивист, убивший посетителя кафе тремя ударами
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волгограде арестован рецидивист, убивший посетителя кафе тремя ударами
Сегодня, 15:15ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: smolnews.ru
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