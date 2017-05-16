В Краснослободске из-за неосторожного обращения с огнем сгорел дом
Сегодня, 12:30ПроисшествияАвтор: Марина ДорошеваФото: ipnews.in.ua
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Вызов в пожарно-спасательную службу поступил накануне днем.
Когда на место ЧП прибыли бригады 50-й пожарно-спасательной части, частный дом был полностью охвачен огнем.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, несмотря на то, что пожар был потушен менее, чем за 10 минут, от дома, кроме обгоревших стен, ничего не осталось. По счастливой случайности, обошлось без жертв.
Расследование происшествия продолжается, однако предполагаемой причиной специалисты называют неосторожное обращение с огнем.
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