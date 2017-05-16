В Краснослободске из-за неосторожного обращения с огнем сгорел дом

Вызов в пожарно-спасательную службу поступил накануне днем.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, несмотря на то, что пожар был потушен менее, чем за 10 минут, от дома, кроме обгоревших стен, ничего не осталось. По счастливой случайности, обошлось без жертв.